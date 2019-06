TMW - Malagò: "Doveroso dare stanza del CONI a Totti per la conferenza"

Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato brevemente a margine della presentazione del Premio Fair Play Menarini in merito alla conferenza stampa di Francesco Totti in programma per oggi: "Sarebbe un errore se io da presidente del CONI dicessi qualche cosa. L’unica cosa che dico è che lui aveva chiesto di svolgere la conferenza all'Olimpico ma non era a disposizione per via di un concerto in programma. Mi è sembrato doveroso concedergli una stanza al CONI. Doveroso per collare sportivo, lui è un campione del mondo. È giusto che venga qui, questa è la casa dello sport".

Crede che Totti sia più uomo da CONI o da FIGC?

"Penso abbia la volontà ed esigenza di fare qualcosa in cui si senta coinvolto a pieno e sicuro delle sue capacità”.