TMW - Malagò: "Gravina nome unico, ci sarà compattezza come auspicato"

Fonte: Dagli inviati a Fiumicino, Dario Marchetti e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato al suo arrivo a Fiumicino, come raccolto dagli inviati di TMW: "La giornata si annuncia bella, positiva, mi sembra ci sia un buon clima. C'è un candidato unico, quindi ci sarà compattezza proprio come mi sono sempre auspicato io. Cosa chiedo al mondo del calcio? Di essere meno litigioso possibile e di concentrarsi sulle cose da fare, anche perché a grandi linee mi pare che siamo tutti d'accordo. Per il bene del calcio, e del Coni in assoluto, bisogna cercare di non guardare all'immediato o all'interesse del singolo gruppo, ma di fare un discorso di più ampio respiro. E' una cosa importante per il calcio, per lo sport e per tutto il paese in generale. Le riforme fatte senza coinvolgere la Federazione? Non è il giorno delle polemiche. La Federazione è stata commissariata per un fatto tecnico, non aggiungo altro".