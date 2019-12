TMW - Malagò: "Razzismo? A fine vicenda farò mie considerazioni"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato a margine dei Gazzetta Awards: "Il 2020? Si comincia con Losanna, con le Olimpiadi invernali giovanili, poi sarà una lunga volata. I Mondiali di biathlon in casa, la finale di coppa del mondo di sci a Cortina, la sede delle Olimpiadi, più altre manifestazioni che tutti gli anni abbiamo. Poi ci saranno le Olimpiadi di Tokyo per cui c'è grande attesa. Sarà un anno da vivere tutto d'un fiato a cominciare dall'Europeo di calcio. Il razzismo nel calcio e le vicende della Lega? Ho un mio giudizio, ma mi sono promesso da qualche settimana di non intervenire. Detto questo, a fine vicenda, qualche considerazione la farò. La nomina di Abete a commissario ad acta? E' delega e competenza della Federcalcio nominare il commissario di Lega, posso solo ri-sottolineare ancora una volta che tutti gli attori protagonisti sanno come sono andate le cose. Non c'è altro da aggiungere".