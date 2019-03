Fonte: Da Milano, Thomas Rolfi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato dal palco della sala executive di San Siro in occasione dell'evento 'Il Foglio a San Siro': "Ho sentito diverse campane e diverse interpretazioni. Le parti coinvolte sono tre, cioè le due società e il Comune che il proprietario di San Siro. Ci sono opinione diverse, non c'è una strada sicura e una sbagliata. Si devono chiudere in una stanza, vanno fatte delle valutazioni economiche. Devono trovare una soluzione e perseguire quella strada a prescindere delle opinioni di altri soggetti. Altrimenti, la situazione non cambierà e rimarrà tutto così", le sue parole.