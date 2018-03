TMW - Maldini: "Milan, credi al quarto posto. Mondiali? Dico Inghilterra"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

Paolo Maldini ha parlato a margine della presentazione del progetto William Hill, campagna #ChiediloAlCapitano: "La prima partita del Mondiale Russia-Arabia Saudita? Dovessi scegliere un favorito direi Russia. Al di là di questo la prima sfida sarà una festa per tanti e un dispiacere per noi che non saremo al Mondiale. Provo tristezza, ero a San Siro con la Svezia con i miei figli. E' una 'tragedia' sportiva, fra virgolette ovviamente. Ventura? Non è solo lui il problema. L'Italia eliminata dal Mondiale è una conseguenza di tanti errori fatti negli ultimi 4 anni. L'errore principale, da quanto ho sentito, è stato quello di non avere più il calcio al centro del progetto. Favoriti? Sono sempre le solite, ma l'Inghilterra quest'anno mi piace anche se arrivano spesso stanchi a queste competizioni. La Juve col Tottenham come Bayern-Milan? Sono situazioni diverse. La nostra tradizione in Coppa faceva paura a tutti, ma non era solo quello. I nostri giocatori in Champions si trasformavano. Gattuso giocatore? Nelle squadre vincenti hai tanti giocatori con personalità, è una cosa necessaria per ottenere certi risultati. Lui dava qualcosa fuori dal campo, ma soprattutto dentro. Il passaggio dalla Primavera alla prima squadra? Mio figlio Daniel si è trovato molto bene. E' un po' come quando io sono arrivato dalla Primavera con Capello. Quando trovi un tecnico così inizi a vedere il calcio in altro modo. E' importante. Il Milan? Può credere al quarto posto. Vincendo il derby sarebbe andato a 4 punti dall'Inter. E' necessario crederci, anche se con questo inizio di stagione le cose sono più complicate. L'Arsenal? Quando vai in Europa trovi giocatori di livello, l'arbitro non fischia mai e il ritmo è completamente diverso. Serve abitudine. Pentito del mancato ritorno nel Milan? No, assolutamente. Le decisioni sono basate su ragionamenti e sono convinto della scelta. Ritorno nel calcio? Amo questo sport, quest'ambiente che ha fatto parte della mia vita, ma non è detto che debba lavorare nel calcio. Vedremo il futuro cosa mi regalerà".