TMW - Möller: "Alla Juve i migliori anni della mia vita. Agnelli era il n.1"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb, Andreas Möller ha ricordato i suoi due anni alla Juventus. Il tedesco, fra i più talentuosi della sua epoca, ha vestito la maglia bianconera dal 1992 al 1994, vincendo una Coppa UEFA: "Sono stati i migliori anni della mia vita. Ho incontrato tanta gente e ho giocato in un grandissimo club. Sono orgoglioso di averne fatto parte, di essere stato alle dipendenze di un tecnico come Giovanni Trapattoni e di avere avuto come compagni di squadra campioni come Roberto Baggio e Gianluca Vialli. Il mio ricordo più bello però è legato alla figura dell'Avvocato Giovanni Agnelli, che era sempre al fianco della squadra ed è stata la persona migliore della mia esperienza italiana".