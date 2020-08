tmw Man City, ora la posizione di Guardiola non è semplice. E occhio al Barcellona

Sarà una lunga serata per Josep Guardiola, tecnico che per la terza volta in tre anni si ferma ai quarti di finale con il suo Manchester City. Avversari abbordabili come Monaco, Tottenham e Lione rischiano di portarsi via la nomea di allenatore vincente. E in particolare, dopo avere speso tantissimi milioni per il mercato, la terza eliminazione brucia anche per i vertici del City.

È ancora presto per delineare il futuro, ma la posizione di Guardiola non è semplice, anche guardando il PSG, e non sono da escludere scelte clamorose. Guardiola rischia, il Barcellona, soprattutto Bartomeu, guarda interessato alla situazione perché, pur avendo già incontrato Pochettino nei giorni scorsi, lo scenario può cambiare.