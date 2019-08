Fonte: Di Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manchester United in pressing per convincere Paulo Dybala. I red devils nelle ultime ore hanno ulteriormente rilanciato e hanno messo sul piatto un ingaggio da dodici milioni di euro netti a stagione. L'attaccante della Juventus però vorrebbe restare a Torino, per ora nicchia, anche perché non ritiene la Premier il campionato più adatto alle sue caratteristiche.