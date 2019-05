Il Manchester United è in pole position per arrivare al cartellino di Joao Felix, stellina del Benfica e della Nazionale portoghese. Il centrocampista offensivo ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro, i Red Devils però sono pronti a mettere sul piatto circa 75 milioni. Una cifra che al momento non basterebbe per portarlo sulla sponda rossa di Manchester. Su Joao Felix ci sono City e Juventus.