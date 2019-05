Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, parla così del capitano giallorosso De Rossi a pochi minuti dall’inizio del Premi USSI, a Roma: "De Rossi ha dato tutta la sua carriera alla Roma, questa è una cosa molto importante. De Rossi è come Totti, come Bruno Conti… la Roma ha sempre tanti giocatori che riescono a giocare tutta la carriera con la maglia giallorossa. Chiaramente quando arriva il momento di lasciarsi è difficile sia per i tifosi che per il giocatore”.