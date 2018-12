TMW - Mancini: "Dobbiamo essere tra i candidati alla vittoria di Euro2020"

Fonte: dal nostro inviato Raimondo De Magistris

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine della due giorni di aggiornamento professionale ‘Il Calcio e chi lo racconta’, promosso da FIGC e Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), il ct Roberto Mancini si è soffermato ai microfoni dei cronisti presenti: "Abbiamo lavorato sul fare qualcosa di diverso e divertente, abbiamo avuto la fortuna di recuperare giocatori che a maggio non avevamo, è stato un grande vantaggio".

A che punto è il ricambio generazionale?

"Ci vuole un po' di tempo. I giovani hanno anche bisogno di poter sbagliare in tranquillità, solo così si può migliorare. Poi se uno è bravo è bravo, sono stato felice per Zaniolo, lo conoscevo e Di Francesco lo ha fatto giocare. Ha qualità, come lui ce ne sono tanti altri".

Qualcosa di divertente per sopperire alla mancanza di qualità.

"È quello che abbiamo cercato di fare fino a oggi, cercando di essere una squadra propositiva, che attacca. Non credo che nel mondo ci siano, a parte un paio di giocatori, fuoriclasse assoluti in grado di cambiare le partite e quindi tutte le squadre devono cercare di fare qualcos'altro. Prima o poi arriveremo anche a segnare".

Un messaggio a Vialli?

"Ci parlo spesso, è come se fossimo fratelli, anche quando ci sentiamo un po' meno sappiamo di poter contare uno sull'altro".

Siamo pronti per l'Europeo o dobbiamo guardare al Mondiale?

"No, dobbiamo essere pronti per l'Europeo. Dobbiamo presentarci ed essere una delle squadre candidate a vincere".

Insigne può essere il leader tecnico?

"Io fortunatamente ho trovato giocatori tutti bravi a livello tecnico. Insigne è uno di questi, sono giocatori che si trovano tra di loro: lui ha grandi qualità".

Prosegue l'esperimento del falso nove. È preoccupato dall'assenza di prime punte?

"Su Balotelli è un discorso a parte, non dipende da altri se non da lui. Gli altri sono giocatori che in campionato fanno gol e hanno avuto un po' di sfortuna. L'importante è avere le occasioni, se tiri in porta tante volte arrivano i gol".

Ieri esame superato dai tifosi in Atalanta-Napoli.

"Non è successo niente, è stata anche una partita bella e divertente".

Juve-Inter può tenere vivo o far morire il campionato?

"È una partita importante, tra altre 24. È chiaro che se arrivano a febbraio in questa situazione diventa complicato, ma anche la Juve sa che ora non si può considerare chiuso. Mi sembra che quelle dietro non stiano mollando".

Per l'Inter è una partita chiave.

"Beh, certo, sì. Se aumentasse il distacco sarebbe più difficile recuperare".