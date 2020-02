Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal palco dell’evento Allenatori - I guru del calcio in dialogo con gli intellettuali, il ct Roberto Mancini ha parlato anche della crescita del calcio femminile: "Ci incrociamo spesso, a Coverciano, con Milena Bertolini (ct della Nazionale femminile, ndr). Devo dire che nell'ultimo decennio le ragazze sono migliorate tantissimo. Giocano campionati più seri rispetto a prima, si pensa di più a loro, cosa che prima si faceva meno. Ci sono tante ragazze che vogliono giocare a calcio: è uno sport come gli altri, anche se uno quando pensa al calcio pensa ai maschi. Però loro giocano bene e divertono. Forse noi in Italia siamo partiti tardi, in altri Paesi giocano da molto più tempo che da noi, hanno più strutture per allenarsi. La cosa più bella penso sia la passione, che è uguale tra maschi e femmine, per lo sport: credo che possa essere una cosa bella per noi italiani. Spero che nei prossimi anni possano migliorare ancora e toglierci delle soddisfazioni, come peraltro hanno già fatto nell'ultimo Mondiale".