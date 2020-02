TMW - Mancini: "Ero contro il VAR. Ho cambiato idea, ma ho nuovi dubbi"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

"Se n'è parlato forse per dieci anni. Io ero contro". Dal palco dell’evento Allenatori - I guru del calcio in dialogo con gli intellettuali, il ct Roberto Mancini è tornato sul VAR, tema caldo di questi ultimi giorni: "Ero contro perché penso che la partita di calcio vada giocata e come sbagliano i giocatori anche gli arbitri possono commettere errori. Poi quando è stato introdotto ho cambiato un po' idea, perché sono stati risolti diversi problemi. Dopo due anni qualche dubbio in più ce l'ho: le decisioni non sono sempre le stesse e le regole continuano a cambiare. Diventa più difficile anche per gli arbitri.

Siamo un popolo polemico, soprattutto per quanto riguarda il calcio. Non esiste un bar dove il lunedì non si parli e non si faccia polemica sul calcio. Ma penso che questa sia la bellezza degli italiani: non cambierà mai, VAR o meno, fa parte del nostro DNA".