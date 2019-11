Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Dal palco del Social Football Summit, il ct della Nazionale Roberto Mancini parla così del percorso fatto con la selezione azzurra: "Noi abbiamo lottato per vincere il gruppo ma c'è il rischio di prendere Francia e Portogallo... però è anche giusto così, alla fase finale dell'Europeo ci sono le più forti, squadre più semplici non ce ne sono. Non mi preoccupa neanche incontrare la Francia, al limite la rincontreremo in finale... giochiamo all'Olimpico, questa è la cosa più bella", le parole del ct.

23 posti per le convocazioni, quanti sono quelli sicuri?

"In questo momento? Il gruppo è quello, ho uno o due dubbi, non contando gli infortuni. Qualcuno purtroppo non sarà convocato, è la fase finale, ma quelli sono i convocati, 23, non ne possiamo portare di più. Lo meriterebbero 34-35, quelli che hanno contribuito a farci passare".