TMW - Mancini: "I fischi a Balo? Fanno parte del gioco"

Durante la conferenza stampa del post di Italia-Polonia terminata 1-1 Roberto Mancini, ct azzurro, ha analizzato anche la prestazione di Mario Balotelli: "Mario non è al massimo della condizione, sapevamo potesse giocare 50 minuti. Fischi? Fanno parte del gioco. Ha avuto un piccolo problema stamani, probabilmente si è affaticato andando in là con la partita. Lo richiamavo perché se la palla andava sul lato destro della Polonia doveva attaccare lo spazio. Sono deluso perché non abbiamo vinto. Dovrà ancora parlare molto, molto, e dovrà migliorare. Alle volte possono capitare momenti di scoramento, questo è il nostro mestiere. Credo che i ragazzi abbiano qualità ottime. Mario deve trovare la condizione, ora non lo è. Speravo che ci desse qualcosa per almeno 45 minuti".