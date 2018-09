TMW - Mancini: "Non sarà un lavoro semplice, ci vorrà pazienza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insignito del premio Nereo Rocco, il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato dal palco della sua nuova avventura: "Ricevo questo premio da ct: non sarà un lavoro semplice, speriamo di poterlo far diventare tale. Ci vorrà un po' di pazienza ma la nostra speranza è di riportare la nazionale italiana dove merita, cioè a giocarsi i campionati Europei e i Mondiali. Questa è la nostra speranza, con la voglia di arrivarci in fretta".