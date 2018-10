TMW - Mancini: "Questa Italia non ha un problema centravanti"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

A margine di un evento organizzato dalla FIGC e da Poste Italiane, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini è tornato a parlare della vittoria contro la Polonia e non solo. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato: "E' stata importante la vittoria, ma ancora di più la prestazione. Ha dato continuità alla sfida di Genova contro l'Ucraina.

C'è stato un boom di spettatori in tv.

"Anche questo aspetto dipende anche da noi, se saremo bravi a migliorare i tifosi confermeranno di amare follemente questa Nazionale".

Qual è l'immagine più bella della vittoria contro la Polonia?

L'immagine più bella della vittoria è la felicità dei ragazzi, dopo tanto tempo credo se lo meritassero. Ora però dobbiamo migliorare molto e dare continuità a risultati e prestazioni. La nostra deve essere una squadra offensiva, che deve attaccare sia in casa che fuori. Serve pazienza, un po' di tempo, ma questo è il nostro target finale".

Esiste un problema centravanti?

Non esiste un problema centravanti, ci sono momenti in cui non vinci e non sai nemmeno il motivo, poi di colpo questa cosa cambia. Adesso la speranza è che i ragazzi possano arrivare alla sfida con il Portogallo con una buona condizione fisica".