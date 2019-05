© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Mandorlini, ex tecnico dell'Atalanta, ha commentato il momento magico dei nerazzurri. "In Inghilterra il Leicester di Ranieri ha vinto il campionato, perché no? Tutti vogliono fare tornei con grandi squadre, ma l'Atalanta è un esempio lampante di quanto valga la programmazione. Mi ricordo che all'inizio Gasperini aveva fatto quattro sconfitte, poi hanno creduto nel progetto e nel tecnico. Ora può arrivare ovunque. Un mio ex giocatore? Faccio fatica, perché tutti ora stanno rendendo tutti al massimo. Forse Jorginho. Oppure Iturbe, non si sarebbe perso".