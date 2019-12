TMW - Mandragora: "Tridente HDR fa la differenza. Juve? Felice dei rumors"

Fonte: Dall'inviato, Giovanni Albanese

Intervistato in zona mista, il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora ha analizzato il ko odierno con la Juventus e i rumors sul suo possibile ritorno a Torino. Questo quanto raccolto da TMW: "Non parlerei di approccio sbagliato oggi, abbiamo preso dei gol che potevamo evitare. Peccato perché nel secondo tempo abbiamo fatto una buona gara, dispiace".

Com'è giocare contro Dybala-Higuain-Ronaldo?

"Non devo dirlo io, sono giocatori importanti che fanno la differenza".

Vi aspettavate questo tridente? Nel primo tempo siete stati un po' troppo schiacciati dietro.

"Abbiamo cercato di aspettare la Juve, siamo una squadra che se resta compatta può mettere tante avversarie in difficoltà nelle ripartenze. Non ci siamo riusciti nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo avuto qualche possibilità in più. Dispiace non aver fatto punti ma la Juve ha meritato la vittoria".

Lo sprint del Brescia vi costringe a finire bene l'anno per recuperare un po' di serenità.

"Sappiamo che il campionato è duro, facciamo la corsa solo su noi stessi. Dobbiamo cercare di fare qualche risultato positivo per uscire da questa situazione".

Un giorno le piacerebbe tornare alla Juve?

"In questo momento sono concentrato sull'Udinese. Chiaramente le voci di mercato fanno sempre piacere, soprattutto quando si parla di squadre importanti come può essere la Juve".

Come sta Sierralta? Può ritagliarsi un posto in questa squadra?

"So che si allena bene, è un grande professionista come tutti gli altri. Deve continuare così, quando ci sarà l'opportunità per lui andrà alla grande".