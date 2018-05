TMW - Mantovani: "Cori in Samp-Napoli non sono indice di razzismo"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettata dai microfoni di Tuttomercatoweb a margine dell'evento 'Torneo Ravano-Coppa Paolo Mantovani', Francesca Mantovani, figlia del grande e compianto Presidente dello Scudetto, ha parlato dell'iniziativa e delle vicende legate alla Sampdoria, club di cui è ovviamente grande tifosa: "Siamo contenti, la manifestazione sta andando alla grande, abbiamo coinvolto tanti bambini e tanti sport. Ci mettiamo anima e cuore, io sono la madrina che si trasforma in matrigna e sgrida tutti, soprattutto i più grandi".

Sull'episodio di domenica, con il match sospeso a causa dei cori contro i napoletani: "Ero in gradinata, quindi l'ho vissuto direttamente. Capita purtroppo quasi tutte le domeniche. Io ho sempre invitato a incitare la propria squadra e non andare contro gli altri, lo dico sempre ai miei figli e agli altri bambini. Noi tifiamo i nostri colori, poi ci sono dinamiche particolari e non si possono gestire migliaia di persone. Sono stra-convinta che domenica non si sia trattato di razzismo, è un problema che c'è anche su tanti altri campi. Dispiace solo che la Samp passi come una società cattiva, quando invece abbiamo sempre dato dimostrazione del contrario, di educazione e rispetto degli avversari, vincendo anche Coppe Disciplina di cui mio padre era fiero. Con lui, forse, non si sarebbe arrivati a questa reazione generalizzata sugli spalti, e partecipata da altre parti dello stadio. Sarebbe stato meglio che non fosse successo, ma non siamo antisportivi".