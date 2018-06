TMW - Maran arriva a Cagliari: "Felicissimo di essere qui". Adesso la firma

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Rolando Maran ad un passo dal Cagliari. E' di pochi minuti fa, infatti, l'arrivo dell'ex tecnico del Chievo Verona all'Aeroporto di Cagliari-Elmas: in mattinata visiterà il centro sportivo di Asseminello per poi procedere con la firma del contratto che lo legherà al club sardo: pronto un biennale con opzione per il terzo anno. "Felicissimo di essere qui", la breve battuta rilasciata dall'allenatore ai cronisti presenti.