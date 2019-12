TMW - Marchisio: "Anno particolare, voglio capire la mia strada con calma"

Fonte: Edoardo Siddi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presente sul palco del Golden Boy, è l'ex Juventus Claudio Marchisio a ritirare il premio Gaetano Scirea: "Vale ancora di più perché stiamo parlando di un grandissimo campione e grandissimo uomo. Vale tantissimo e voglio dedicarlo alle persone più importanti, la mia famiglia, gli allenatore e i dirigenti del settore giovanile. Non posso che dedicarlo a loro perché sono le prime persone che ti insegnano cosa è lo sport e cosa è la vita. Questo per me è un anno particolare, non voglio avere fretta, è un anno di curiosità. Voglio capire la mia strada con calma, per fortuna ho il tempo davanti a me. Lo sto vivendo con grande serenità".