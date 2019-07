TMW - Marchisio verso la rescissione con lo Zenit San Pietroburgo

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Marchisio sta per rescindere il suo contratto con lo Zenit. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista, che in questo momento si trova all'interno del J Medical, non continuerà quindi la sua avventura nel club di San Pietroburgo. Nei prossimi giorni il centrocampista prenderà una decisione sul suo futuro.