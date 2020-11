tmw Marco Squinzi: "Crediamo molto nel Sassuolo. Risultati frutto del progetto di mio padre"

vedi letture

Anche Marco Squinzi, figlio del compianto Giorgio, era presente quest'oggi alla cerimonia di intitolazione di "Via Giorgio Squinzi" e del campo "Adriana Spazzoli" in casa Sassuolo. Queste le sue parole, raccolte da TMW direttamente dal palco del "Mapei Football Center": "È passato un anno da quando i nostri genitori sono andati in altri posti. È molto importante, proprio nel Centenario festeggiato in estate, poter intitolare quindi la strada di entrata a nostro padre. Ringrazio il Comune per questa decisione, che ricorderà a tutti quanto la nostra famiglia abbia creduto in questo progetto".

Sulla crescita del Sassuolo negli anni: "Crediamo moltissimo in questo progetto, papà quasi 17 anni fa ha voluto entrare nell'US Sassuolo che militava nella parte bassa della C2 e dopo aver deciso di trattare il club come un'azienda, investendo economicamente e affidando la direzione a manager competenti, ha fatto sì che oggi si trovi per fortuna nelle prime fila della Serie A. Questo perché la squadra è stata gestita come un'azienda, meritocratica e con pianificazione per arrivare al risultato. Il Mapei Football Center, inaugurato un anno e mezzo fa per forte volere di mio padre, ci ha permesso di avere una struttura nuova, che consente di avere nello stesso posto la dirigenza e i giocatori".