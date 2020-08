tmw Marin arrivato in Sardegna: "Cagliari la scelta migliore per la mia carriera"

Il nuovo acquisto del Cagliari Razvan Marin è arrivato in Sardegna. Dopo le visite mediche svolte a Roma a Villa Stuart, il nuovo acquisto del Cagliari è sbarcato in Sardegna: “Perché ho scelto Cagliari? Perché al momento è la migliore opzione per la mia carriera e voglio migliorare tanto qui”. Il rumeno si è poi recato ad Assemini per la firma sul contratto.