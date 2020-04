tmw Marko Nikolic nuovo tecnico della Lokomotiv Mosca: firma tre anni

Cambianio le cose in casa Lokomotiv Mosca. La società russa ha deciso di affidare la panchina a Marko NIkolic, ex allenatore di Videoton - in Ungheria - e Partizan Belgrado. Il serbo andrà a firmare un contratto triennale con i moscoviti. Via dunque Jurij Semin a decorrere dal primo di luglio.