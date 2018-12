TMW - Marocchino: "Atletico Madrid coriaceo, per la Juve non sarà facile"

Fonte: Da Torino, Marco Spadavecchia

Il Golden Boy e la memoria di Gaetano Scirea radunano alla Mole un pezzo di storia del calcio per la conferenza stampa unificata del premio di Tuttosport e del docu-film curato da Federico Buffa e dedicato all'indimenticabile Gaetano Scirea. Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com ha detto: "Ricordare Scirea è bello ma anche triste, era un ragazzo che non s'è mai montato la testa. Era una persona tranquilla, normale. Trattava tutti allo stesso modo, come calciatore era pulito, tecnicamente fortissimo e poteva giocare in tutti i ruoli. Era un maestro, un calciatore eccezionale".

Forse è cambiato anche il modo di trattare i calciatori. "Un pochettino sì, forse si esagera con i complimenti anche quando si fanno cose normali. Calciatori fortissimi come Scirea, Tardelli e Bettega cosa avrebbero dovuto fare? E' cambiato anche il modo di come si raccontano le situazioni".

De Ligt è premiato come Golden Boy 2018. Cosa ne pensa? "Piace a tanti club, ne parlano molto bene. Credo che questi ultimi anni il calcio italiano sia cresciuto, può far migliorare anche chi arriva in Italia come è accaduto in passato con Pogba. Se dovesse arrivare, sarà un vantaggio per lui".

Il sorteggio di Nyon ha messo di fronte la Juventus e l'Atletico Madrid. "E' una squadra coriacea, Simeone sa motivare la sua formazione. Non sarà facile, ma prima o poi devi sfidare tutte le migliori. Il sorteggio è di mezza gradazione, poteva andare meglio o peggio. Se la Juve può vincere la Champions? Se ha un po' di fortuna, sì. Serve sempre una dose di fortuna per vincere competizioni come queste".