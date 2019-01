Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Simone Bernabei

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è stato intercettato al termine della cena alla quale hanno partecipato tutti i dirigenti nerazzurri, oltre a mister Luciano Spalletti: "Il presidente non è potuto venire a Torino e stasera ci ha invitato a cena. Abbiamo fatto il punto della situazione, come accade sempre. Perisic? È difficile trattenere chi non vuole restare. Al momento attuale non è arrivata nessuna offerta concreta, non ci sono i presupposti per una cessione. Sono stato il fautore del mercato ristretto, lo hanno prolungato straordinariamente: negli ultimi giorni ci sono stati pochi movimenti interessanti e tanti giocatori insoddisfatti. Sta a noi gestire la situazione, sono situazioni normalissime che succedono in ogni club".