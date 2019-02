Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

Giuseppe Marotta è tornato a parlare del caso Mauro Icardi e del suo futuro all'Inter. "Le parole di Wanda di ieri sera hanno rotto un equilibrio? Assolutamente no, esprimo gratitudine alla squadra, all'Inter, ai giocatori, perché abbiamo rivisto una squadra motivata e cha ha giocato bene. Per quanto riguarda la questione Icardi, abbiamo speso tante parole: è giunto il momento di non parlarne più".