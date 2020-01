Fonte: da Milano, Simone Bernabei e Antonio Vitiello

A margine dell'Assemblea di Lega, Giuseppe Marotta ha parlato dell'elezione del nuovo presidente, Paolo Dal Pino. Ecco quanto raccolto dagli inviati di TMW a Milano. "Come sapete abbiamo espresso il desiderio di rinviare per avere un metodo elettivo migliore rispetto a questo. Sembrava che un candidato autorevole come Del Pino dovesse presentarsi per esporre il suo programma. Siamo dispiaciuti ma accetto questa democrazia".

E' una presidenza debole?

"L'urna ha espresso una maggioranza ridotta. Minima. Questo però non significa che faremo ostruzionismo, anzi, ci sono tante cose da fare. Saremo tutti uniti".

Cosa significa questa giornata?

"Una delle tante giornate di lavoro, mi ripeto: noi grandi contestavamo il metodo con cui si è arrivati all'elezione, Dal Pino è una figura importante ma volevamo confrontarci con lui. Volevamo sentire le sue intenzioni e disponibilità, abbiamo così espresso il nostro disappunto".