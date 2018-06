TMW - Marotta: "Emre Can? Spero in 10 giorni. Cancelo buon giocatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata quest'oggi a Milano, l'ad della Juventus Giuseppe Marotta s'è così espresso sulla trattativa per l'ingaggio del centrocampista Emre Can: "Siamo ottimisti. I contatti con i suoi procuratori sono avviati e stanno andando a buon fine, ci auspichiamo che entro dieci giorni questa trattativa si possa chiudere".

Sulla possibilità di acquistare dal Valencia João Cancelo, terzino reduce dall'avventura in prestito all'Inter: "E' un ottimo giocatore e siamo alla ricerca di un calciatore del genere, ma non c'è alcuna trattiva in corso".

