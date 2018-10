TMW - Marotta-Inter, accordo nella notte. No a scossoni in dirigenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta è praticamente un nuovo dirigente dell'Inter. Manca solo l'ufficialità - che comunque potrebbe arrivare a ore - ma l'ex amministratore delegato della Juventus (con cui sta trattando la rescissione) ha di fronte la sua nuova sfida. Nella notte le parti sono giunte a un accordo e, almeno per ora, non ci saranno scossoni in dirigenza. Quindi Antonello e Gardini, i principali indiziati per andarsene, rimarranno all'Inter. Per loro, però, non c'è un rinnovo contrattuale all'orizzonte, diversamente da quanto prospettato prima dell'addio di Marotta alla Juve.