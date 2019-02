TMW - Marotta: "L'Inter non è turbata. Serve crescere in mentalità"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato a RMC Sport a margine dell'evento 'United for Genova': "Il calcio, così come lo sport in generale, ha dimostrato nel corso della storia di essere sensibile agli eventi. Questo in particolare mi tocca da vicino, ho trascorso tanti anni a Genova, lì sono nati i miei figli e conosco bene quel ponte maledetto. E' un modo per ricordare quel momento tragico. Spalletti e le tre partite perse? Parliamo di un momento di crisi della squadra, ma questo non può inficiare su quanto di positivo fatto fino ad oggi. Siamo terzi con merito, abbiamo statisticamente 4 punti meno dell'anno scorso ma ci sono ancora tante partite e soprattutto la volontà da parte di tutti di superare questo momento negativo che può starci, non è certamente una condanna definitiva. L'analisi deve essere fatta sul processo di crescita della squadra che deve ancora esserci, soprattutto dal punto di vista della continuità e della mentalità vincente che è una delle difficoltà che abbiamo in questo gruppo. L'equilibrio dello spogliatoio turbato dalle vicende esterne? Non vedo interferenze esterne, i giocatori sono professionisti e sanno convivere con queste dinamiche. Noi ci siamo abituati, quindi non possono condizionare l'aspetto sportivo".