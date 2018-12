TMW - Marotta: "Mai trattato scambio Icardi-Higuain, agenti hanno fantasia"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, neo ad dell'Inter, ha parlato a margine del premio Manager dell'Anno a Milano. "Normale che a un certo punto bisognasse creare dei paletti nel calcio. Il FFP intende aumentare la competitività. 'Chi più spende più vince' è un assioma che non sempre si verifica. La formazione nel calcio poi è molto latente, in merito alla nostra Federazione stanno mancando dirigenti istruiti. Serie A? Resta uno dei tornei migliori in Europa. La Juve sta correndo piuttosto velocemente, da record. A parte il Chievo però, al momento in difficoltà, il campionato è piuttosto equilibrato. L'Atalanta rappresenta un modello virtuoso che guarda ai giovani come poche. In Italia dobbiamo guardare anche alla Nazionale e i talenti, in questo senso, da noi non mancano. Inter quindi più italiana in futuro? Prima di tutto più vincente. È lontano il modello di mecenatismo nel calcio, oggi vige l'intrattenimento. I calciatori possono anche avere oltre 30 anni come Cristiano Ronaldo, l'importante è che creino attenzione e trasmettano valori a chi li guarda. Scambio Icardi-Higuain scorsa estate? Non c'è mai stato niente, Inter e Juve non si sono mai sedute a parlarne. Gli agenti sono pieni di fantasia che a volte porta a qualcosa di concreto, a volte no".