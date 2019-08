TMW - Marotta: "Maradona al Napoli paragonabile solo a CR7-Juve"

Fonte: Dall'inviato a Milano, Raimondo De Magistris

L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato in occasione dell'apertura della tre giorni conclusiva del mercato estivo italiano presso l'Hotel Sheraton di Milano, tornando tra le altre cose anche sull'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia con la maglia della Juventus: "In questo caso è subentrata la grande volontà del giocatore di venire in Italia, già conosceva il calcio inglese e quello spagnolo e voleva provare una nuova esperienza. Fu una operazione molto ambiziosa portata avanti dal coraggio del presidente Agnelli, che ha avallato una operazione così importante. È uno strappo alla regola che puoi fare solo una volta e per un giocatore come lui".

Similitudini con l'arrivo di Maradona? "L'arrivo di Maradona a Napoli è paragonabile solo a quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus, in termini di appeal mediatico non hanno eguali. Nel mezzo, forse solo Ronaldo all'Inter a quei livelli. Quello di Maradona fu un arrivo incredibile, perché arrivava il giocatore più forte".

