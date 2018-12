Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

Dal palco del Golden Foot arrivano anche alcune brevi dichiarazioni di Giuseppe Marotta, nuovo ad dell'Inter: "Ora sono all'Inter, per me non è un'impresa facile dopo molti anni alla Juve. Con Pavel diventiamo nemici calcisticamente, ma il percorso della vita continua. Ora tocca a me lanciare una squadra che nel recente passato non è stata al top".