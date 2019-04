Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato dopo la riunione in Lega con arbitri, allenatori e capitani. Queste le sue parole: "È stato un incontro proficuo e collaborativo. Il calcio moderno ha bisogno della tecnologia: bisogna migliorare il protocollo soprattutto sui falli da rigori. Dobbiamo raggiungere la perfezione sui falli di mano e stiamo un po' subendo le indicazioni da parte dell'IFAB, l'organismo che detta i regolamenti. Anche con il VAR è difficile arrivare a una conclusione definitiva".

A cosa siete arrivati?

"Non sono Rizzoli e non so se Fabbri sarà fermato. Dobbiamo perfezionare la VAR, il cammino è positivo nonostante gli errori. Sottolineo ancora che ci deve essere un dialogo più proficuo con l'IFAB".