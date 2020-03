tmw Marroccu: “Io e Cellino, storia d’amore finita in tragedia. Tonali da big”

Nel corso dell’intervista concessa a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato anche del suo addio al Brescia di Massimo Cellino, presidente con cui ha lavorato molti anni anche in precedenza. “Le grandi storie d’amore a volte finiscono in tragedie. Di Cellino ho un grande ricordo. Il passato è passato”, ha detto Marroccu che poi si è pronunciato sull’ex allenatore delle Rondinelle, Eugenio Corini: “Sono molto legato a Corini come allenatore e come uomo. Essendo stato il direttore del Brescia dove ho vinto un campionato e avendo un legame affettivo - ha continuato il dirigente sardo - , non sarebbe corretto giudicarlo. Anche perché oggi sono un avversario. Quanto vale Tonali? Essendo un ex preferisco non dare una valutazione. È giusto che a questa domanda risponda chi lavora al Brescia. Sicuramente - ha concluso Marroccu - è un calciatore da grande squadra”.