Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Rafa Martin Vazquez ha parlato anche di alcuni giocatori del nostro campionato che vengono accostati con forza al Real Madrid. Prima però uno sguardo al futuro di Zidane: "Dipenderà da come finirà questa stagione però a mio parere pur non avendo iniziato bene la stagione si è poi ripreso. E la squadra ha giocato bene, ad alti livelli. Negli ultimi mesi ha perso due-tre gare. E' vero che nel calcio contano i risultati ma a mio parere merita rispetto e alla fine continuerà a guidare il Real".

Parlando di singoli, Fabian Ruiz piace anche al Real...

"E' nel mirino anche di altri club come il Barcellona ed è apprezzato pure in Premier League. E' un giocatore che in questi ultimi due anni è cresciuto molto e ora è anche in Nazionale. E' forte, ha gran personalità e si vede che tanta fiducia in se stesso. Credo che per lui sia stato importante aver avuto al Napoli un tecnico come Ancelotti che lo ha fatto sentore subito al centro del gioco".

Adesso potrebbe essere anche da Real Madrid?

"Può giocare in qualsiasi grande squadra. Non so se resterà al Napoli o se andrà via. Di sicuro è un giocatore che ha un ottimo presente e un gran bel futuro".

Che idea si è fatto invece su Zaniolo, altro giocatore accostato al Real?

"L'ho seguito un po' nella Roma, è forte, uno dei migliori della squadra. Tutti parlano in effetti di lui anche per il Real Madrid. Adesso bisognerà vedere come tornerà dall'infortunio. Asencio ad esempio si è fatto male l'estate scorsa e non è ancora rientrato. E' un problema serio, anche io mi sono fatto male così in carriera. Di sicuro Zaniolo comunque è forte e potente".