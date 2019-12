TMW - Martorelli: "Pallotta ha fatto business. Con Friedkin Roma in alto"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Intervistato da TMW, il noto agente Giocondo Martorelli ha parlato anche dell'imminente cambio di proprietà in casa Roma e del possibile nuovo corso targato Friedkin: "Il calcio sta cambiando nettamente. L'investimento che si prepara a fare il magnate texano Friedkin è davvero storico. Quest'operazione porterà la Roma e Roma a livelli competitivi, europei, mondiali. Parlo di immagini e di qualità. I costi dell'acquisto parlano chiaro sul suo progetto e la sua liquidità".

Pallotta che ricordo lascia?

"Mi ha dato sempre l'idea dell'uomo imprenditore. Ha cercato di fare sì gli interessi della Roma, ma voleva allo stesso tempo fare business. Ci è riuscito, vista la succosa plusvalenza che porterà a casa con questa cessione. Il suo piano è stato quasi studiato a tavolino ed è riuscito alla perfezione secondo me".

Il ritorno di Totti e De Rossi alla Roma è possibile?

"Parlarne ora è prematuro. Totti per esempio ha fatto una scelta diversa, ha iniziato da poco la professione dal procuratore e tornando alla Roma andrebbe in contrasto con la sua nuova strada. La cosa più importante oggi mi sembra lo stadio: i vantaggi per i giallorossi sarebbero enormi e con le risorse illimitate di Friedkin la Roma può davvero sognare di tornare a livelli altissimi nel mondo e non solo in Serie A".

