TMW - Massaro: "Il Milan torni a essere il club più titolato al mondo"

Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello

A margine della festa per i 120 anni del Milan all’Hotel Principe di Savoia è intervenuto ai microfoni della stampa presente l’ex rossonero Daniele Massaro: “Il primo giorno che ho indossato la maglia che sognavo da bambino, che sono entrato a Milanello, che sono entrato nello spogliatoio, il primo giorno in cui ho fatto gol, il primo giorno in cui ho vinto il primo scudetto, la prima volta in cui ho alzato un trofeo: il Milan è la mia vita".

Su Ibrahimovic: “Chiedete a Maldini".

Sulla sua carriera: "Un ricordo è aver scritto il mio nome nella storia del Milan che pochi anni era il club più titolato al mondo e ora deve tornare ad esserlo".