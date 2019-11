TMW - Massaro: "La proprietà lavora per portare il Milan in cima al mondo"

Fonte: dagli inviati Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Daniele Massaro, presente alla presentazione del libro “Sempre Milan“, ha rilasciato alcune parole sulla sua esperienza in rossonero: “Il sogno che avevo da bambino dell’oratorio, era quello di voler arrivare a vincere la Coppa dei Campioni e ci sono riuscito. È stato un onore essere stato per 10 anni in un gruppo straordinario. Essere stata in quella che ritengo la mia seconda famiglia. La nuova proprietà? Il segreto è quello di avere un progetto e che tutti capiscano come si deve lavorare per riportare la società dove merita. Lustrando il blasone del club, in campo e fuori. E la nuova proprietà, con dirigenti importanti, sta lavorando per portare il Milan in cima al mondo”.

Infine sulla finale di Atene ‘94 contro il Barcellona: “È stata la ciliegina di un anno straordinario. L’anno più bello per me, dove ho fatto dei gol molto importanti. Avevamo vinto il campionato, ero stato convocato per il mondiale e poi la doppietta contro la squadra più forte d’Europa in quel momento. E giocammo quella finale senza Baresi e Costacurta. Siamo in pochi ad aver fatto due gol nella finale di Champions”.