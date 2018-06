TMW - Mattia Perin a Torino, domani le visite con la Juve: "Sono contento"

Dal corrispondente a Torino

Perin a Torino, presto alla Jv

Questione di tempo e Mattia Perin sarà un giocatore della Juventus. Il portiere è appena arrivato a Torino, accompagnato dal suo agente Alessandro Lucci: avvistato durante il check in all'hotel Golden Palace in centro città, l'ormai ex portiere del Genoa si è limitato a manifestare la sua gioia per l'imminente trasferimento verso i bianconeri. "Sono contento" ha detto Perin, che domani svolgerà le visite di rito al JMedical, la struttura sanitaria adiacente allo Stadium. L'ultimo passo prima di entrare nel mondo Juve e vivere la sua nuova avventura.

I DETTAGLI - Genoa e Juventus hanno trovato l'accordo per il trasferimento del 25enne portiere di Latina: 12 milioni più 3 di bonus tra presenze e obiettivi, le cifre del passaggio a titolo definito attraverso un contratto di quattro anni con il giocatore.