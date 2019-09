TMW - Mattioli e l'offerta di una big rifiutata per Fares: si trattava dell'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mohamed Fares corre spedito verso il rientro. Dopo il brutto infortunio rimediato durante la preparazione, il laterale sinistro algerino sta svolgendo nel migliore dei modi il recupero per tornare presto a disposizione di mister Semplici. Ieri, del calciatore classe '96 ha parlato anche il presidente del club di Ferrara Walter Mattioli: "Vi posso assicurare - ha detto - che era arrivata una società molto importante interessata a prenderlo".

Fares s'è infortunato lo scorso 8 agosto, sul finire di un test amichevole contro il Cesena. Una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro arrivata il giorno dopo un summit di mercato tra SPAL e Inter per il trasferimento a Milano del laterale algerino che era obiettivo concreto di Conte per la corsia mancina. Poi il ko, che ha cambiato scenari e prospettive: ora Fares è al lavoro per tornare presto in campo. Per il mercato appuntamento al prossimo anno.