TMW - Matuidi e un'estate di mercato: "Io via dalla Juve? Lo dicevate voi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Via dalla Juve? Lo dicevate voi". Dopo tante voci di mercato, Blaise Matuidi è rimasto alla Juventus. Titolare fisso, e anche a segno nel 2-2 che ha segnato l'esordio stagionale dei bianconeri in Champions League, contro l'Atlético Madrid. Sulla sua permanenza, il centrocampista francese non ha mai avuto dubbi, come testimoniano le sue parole ai microfoni di TMW: "Per me non è cambiato nulla. Lavoro ogni giorno per la squadra, sto bene con tutti i compagni e con la società. Ciò che conta è il campo".

Si è parlato tanto di lei in uscita quest'estate.

"Voi avete parlato... Io non ho mai parlato, io gioco a calcio. È questo quello che mi diverte, la Juventus è una grande squadra e mi dà tanta fiducia".

Non finisce qui: domani alle 9, l’intervista integrale a Blaise Matuidi su TMW.