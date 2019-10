TMW - Matuidi perno (anche) di questa Juventus: ora si tratta il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Undici presenze e 812 minuti complessivi. In panchina solo contro il Lecce, gara che ha visto la Juventus non andare oltre il risultato di parità. Blaise Matuidi è perno insostituibile della Juventus di Maurizio Sarri: nel 4-3-3 del tecnico campano, il centrocampista francese è calciatore fondamentale per garantire equilibrio e spinta nelle ripartenze. Un giocatore dalle qualità uniche, che non hanno gli altri calciatori in rosa.

Estate turbolenta - In estate, a un anno dalla scadenza del contratto, la Juventus ha fatto profonde riflessioni sul suo futuro. Ha ascoltato le proposte provenienti dalla Premier League senza mai tramutarle in vere trattative. Ha respinto le avances dell'Inter e alla fine - forte della volontà del calciatore di restare a Torino - l'ha confermato, nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno.

Si tratta il rinnovo del contratto - Trentadue anni, Matuidi nonostante un contratto in scadenza di sta confermando giocatore dotato di professionalità esemplare, oltre che fondamentale per gli schemi di Sarri. Doti che la Juventus sta apprezzando e che hanno portato ad avviare il discorso per il rinnovo del contratto: la Juventus vuole trattenerlo, non vuole certo perderlo a zero. E il francese, con una giusta offerta, resterebbe nel club campione d'Italia molto volentieri.