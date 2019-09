TMW - Mauro: "La Juve può vincere lo scudetto anche con le riserve"

Fonte: Giovanni Albanese

L'ex bianconero Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della 16esima Golf Cup della Fondazione Vialli e Mauro. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sarri è un allenatore intelligente, ha cercato di adeguarsi alla Juventus senza stravolgere tutto. Ha capito che ha dei giocatori con cui può vincere, senza stravolgere il DNA della Juventus. Il Napoli non mi è piaciuto, la Roma è sempre la solita squadra. L'Inter invece, nonostante un organico inferiore alla Juventus, sta facendo grandi cose. È un gruppo tosto, si vede la mano di Conte. Al momento è l'unica squadra che può impensierire la Juventus, ma per vincere lo Scudetto serve un miracolo. La squadra B della Juventus, le riserve, a mio avviso potrebbe vincere il campionato. Se resta Dybala l'attacco della Juventus è devastante, il centrocampo è pazzesco. L'unico problema è l'infortunio di De Ligt, ma se l'olandese imparerà a difendere un po' meglio rispetto a quanto fatto con il Napoli, la Juventus non avrà problemi a vincere il nono scudetto di fila.

La Champions? Se non arriverà fra le prime 4 sarà un fallimento, poi vincerla è un discorso diverso, perché diventa un terno al lotto. Problemi di abbondanza? Magari avere questi problemi, alla Juventus è così, questa è la forza dei bianconeri".