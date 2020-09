tmw McKennie, l'ex tecnico: "È il motto della Juve fatto persona, ma non so se sarà titolare"

Intervistato in esclusiva da TMW, mister Domenico Tedesco ha presentato l'ultimo acquisto della Juventus, Weston McKennie, suo calciatore allo Schalke 04 tra il 2017 e il 2019: "È un numero 8 veloce, molto forte nel lavoro d'interdizione e di quantità, un buon colpitore di testa... Ma, prima di ogni altra qualità, McKennie è un calciatore che dà sempre il 100% in campo, non molla mai e incarna alla perfezione il motto della Juventus: #finoallafine".

Pensa che possa imporsi tra i titolari in una squadra come la Juventus?

"Difficile dirlo... Weston possiede un grande talento, su questo non ci sono dubbi, ma la Juve è una delle migliori squadre al mondo. Mister Pirlo può contare su dei top player in ogni posizione del campo, sarò quindi veramente curioso di vedere come McKennie riuscirà a inserirsi in questo contesto e a convincere il suo nuovo allenatore".