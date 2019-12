TMW - Mendes: "CR7 il migliore della storia, un mostro. Nessuno come lui"

Fonte: Dall'inviato a Torino, Niccolò Ceccarini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Joao Felix è un giocatore con molto talento, fenomenale, vincerà trofei importanti con l'Atletico Madrid. Ma piano piano, è un giovane e deve lavorare. Poi può arrivare al top top, firmare la storia del calcio, ha la capacità e deve sapere che è un grande giocatore".

Cristiano Ronaldo meritava di più?

"Io ho sempre detto che lui è il migliore giocatore della storia, con il Portogallo ha vinto l'Europeo, la Nations League, ha giocato prima finale nel 2004. Prima non ha vinto nulla, nessuna competizione. CR7 ha cambiato il calcio mondiale, nessuno si può paragonare a lui, è il migliore di sempre. Anche quando è arrivato al Real Madrid, nel 2009, era in difficoltà perché il Barcellona con la base della Nazionale spagnola del 2008-2012, con il suo talento e capacità ha fatto un miracolo, ha vinto quattro volte la Champions League, sempre decisivo e fondamentale".

È la volta buona per la Juventus?

"Con Cristiano Ronaldo è tutto possibile, è unico, un genio, un mostro. E un'altra cosa, la gente ha sempre detto che fa gol, ma a 16 anni Cristiano era virtuoso, tutti sapevano che aveva qualità, il miglior giovane del mondo. Si è trasformato in una macchina. Uno deve sapere valutare questa situazione anche come esempio per il giovane. Fra poco ha 35 anni ed è unico, lavora".

Cosa risponde a chi lo critica?

"Ognuno deve vederla in prospettiva positiva. Se uno è un fenomeno c'è una persona che critica".

Non si è presentato al Pallone d'Oro.

"Negli ultimi due anni doveva vincerne almeno uno. Il 2020... vediamo".

Quanto rimarrà alla Juve?

"Lui è contento, contentissimo. Ha un grande allenatore".

Potrebbe finire la carriera alla Juve?

"Sì, lui ha firmato un contratto. Il tridente? L'allenatore decide se gioca Dybala, Higuain, ma sono tutti bravi".