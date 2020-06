tmw Mendieta: "Arthur-Juve? Fortissimo e adatto anche all'Italia. Ma io spero resti al Barça"

Intervenuto nella video-conferenza stampa tenutasi questa mattina per presentare il ritorno del massimo campionato spagnolo ai media italiani, l'ambasciatore de LaLiga nonché ex calciatore di Barcellona e Lazio, Gaizka Mendieta, ha parlato anche dei costanti rumors su Arthur e la Juventus: "Penso che Arthur sia adatto anche al calcio italiano, parliamo di un grandissimo centrocampista. In Spagna lo paragonano non a caso a Xavi per il modo in cui tocca la palla e legge il gioco, potrebbe fare bene in Italia. Personalmente, però, spero che rimanga al Barça e quindi nella Liga. Arthur mi piace molto", il suo commento raccolto da TMW.